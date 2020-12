MONDONAPOLI LIVE – Post Lazio-Napoli, pagelle e diversi interrogativi: di chi è la colpa della crisi azzurra? Tema ritiro e tanto altro ieri in diretta..

Un’altra serata con “MondoNapoli Live” è andata in onda ieri sulle nostre piattaforme Facebook, Twitch e Youtube alle ore 21.

Il dibattito tra gli ospiti presenti in diretta si è aperto con i dati della sconfitta rimediata contro la Lazio di domenica sera: un atteggiamento passivo, quello azzurro, che ha condannato la squadra alla quinta sconfitta in tredici gare. Tutti sono stati d’accordo nell’affermare che gli azzurri sono apparsi fragili psicologicamente in campo.

L’analisi delle pagelle e dei Top e Flop ha permesso agli ospiti di confrontarsi ampiamente: Lozano come migliore in campo e Mario Rui come peggiore, questa è stata la scelta della nostra redazione per questa giornata di campionato.

Una delle domande cardine della serata è stata poi quella riguardante la crisi in casa Napoli: i nostri esperti si sono interrogati sul momento di buio azzurro e sui rispettivi ruoli di società, tecnico e calciatori. In basso potrete rivedere la discussione dell’argomento nel video integrale.

Dopo un anno di Rino Gattuso e la meritata vittoria della Coppa Italia, la nostra redazione si è interrogata anche sulla gestione attuale del tecnico azzurro: indubbiamente i risultati in campionato e coppa sono stati eccellenti, ma le ultime gare hanno visto un Napoli in alternanza tra alti e bassi.

Gli azzurri sono in ritiro fino alla gara di mercoledì sera contro il Torino, uno spunto che non poteva non essere colto dai nostri colleghi: anche in questo caso, troverete qui in basso un video che ricapitolerà il dibattito sulla scelta della società.

Ecco tutto il materiale, dunque, che vi permetterà di riassaporare la diretta di ieri sera.

