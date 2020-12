Milik, svolta in arrivo? Juventus pronta ad acquistarlo a gennaio

Stando a quanto riportato da SportMediaset, la situazione legata ad Arek Milik potrebbe aver trovato una svolta. Secondo l’emittente, infatti, la Juventus sarebbe pronta ad acquistare il polacco già da gennaio per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe accettare meno di 18 milioni, ma considerando che l’attaccante andrà in scadenza a giugno, potrebbe abbassare le pretese e accontentare tutti, Milik compreso, il quale potrebbe firmare con i bianconeri un contratto da 4 milioni l’anno più bonus. Gli azzurri, poi, avevano offerto ai bianconeri anche Fernando Llorente, ex della Juventus, ma il club torinese non è sembrato interessato allo spagnolo.