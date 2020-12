De Laurentiis arriva al Collegio di Garanzia del Coni: “Esito entro stasera”

Aurelio De Laurentiis è appena arrivato al Collegio di Garanzia del Coni in attesa della sentenza sul ricorso presentato dagli azzurri per Juventus-Napoli che inizierà tra poco. Il presidente del Napoli si è detto fiducioso per le tempistiche dell’esito, in quanto pensa che la risposta possa arrivare entro questa sera. Ha, poi, battibeccato con l’inviato di Tuttojuve: “Non possiamo parlare adesso perchè non avremmo argomenti su cui discutere. Se ho fiducia? Lei ha fiducia nella vita? Ma che domande fa?”