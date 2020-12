Avv. Grassani: “Sentenza storica! Siamo riusciti a ribaltare la sentenza al terzo ed ultimo grado, vi spiego come”

L’avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul risultato della sentenza in seguito al caso Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “E‘ giusto così, ha vinto la giustizia e questa sentenza farà la storia! Tutti ci davano per spacciati, ribaltare i primi due gradi di giudizio al terzo ed ultimo atto non è cosa da tutti ma ci siamo riusciti! Al CONI hanno riconosciuto gli errori commessi in precedenza, stabilire una vittoria a tavolino non è sportivo ed è bene che sia il campo a decidere nel rispetto della salute di tutti. Inoltre, come fatto notare nella nostra difesa, diverse falle sono aperte all’interno del protocollo stilato dalla FIGC e, probabilmente, sono proprio queste che hanno permesso la nostra vittoria.

Ho sentito il presidente De Laurentiis subito dopo la notizia, era assolutamente soddisfatto del lavoro svolto. Avere la possibilità di rigiocare il match e riottenere il punto di penalizzazione è stata una soddisfazione immensa per tutta la società. Finalmente non saremo più noi a parlare ma lo farà il campo per cui, che vinca il migliore“.