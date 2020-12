MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo stasera alle 21 con il post-partita di Lazio-Napoli

MondoNapoli Live non vi abbandona mai e torna anche stasera, ore 21, per commentare la sconfitta del Napoli allo stadio Olimpico contro la Lazio per 2-0.

Sconfitta decisamente meritata per quanto visto in campo dagli azzurri: infatti insieme discuteremo della prestazione della squadra (orfana dei suoi perni principali in attacco), nonché dei singoli, ma ci avvicineremo anche alla sfida contro il Torino di mercoledì, nella quale rientrerà Insigne e gli azzurri ci arriveranno stando in ritiro.

Vedremo anche come Gattuso ha preparato il match di ieri, dove gli azzurri sono stati davvero molli come ripetuto più volte dallo stesso tecnico, e daremo uno sguardo anche alle pagelle.

Non mancate!

