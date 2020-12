Ricorso Juventus-Napoli, violati i principi del giusto processo?

Martedì ci sarà la sentenza del collegio del Coni sul ricorso richiesto dai partenopei in seguito a Juventus-Napoli, gara non disputata e che è stata risolta con un 3-0 a tavolino per i bianconeri ed un punto di penalizzazione agli azzurri. Dopodomani l’avvocato della società partenopea, Mattia Grassani, coaduviato dall’avvocato Enrico Lubrano, parlerà di causa di forza maggiore che ha impedito alla squadra di partire per Torino e giocare la partita e che il successivo provvedimento del 4 ottobre è stato solo confirmativo di un provvedimento che era già arrivato dall’ASL. In più, la difesa azzurra cercherà di dimostrare che anche il provvedimento della domenica ha valenza di forza maggiore. Un’altra questione importante che sarà affrontata è la difesa contro l’affondo delle motivazioni di Giudice Sportivo e Corte D’Appello che hanno rigettato il ricorso del Napoli nei primi due gradi di giudizio, visto che non c’è nessuna prova di una condotta in malafede e che questo avrebbe determinato una violazione dei principi cardine del giusto processo.