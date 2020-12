Arriva l’ultimo cambio per il Napoli: non ce la fa Hirving Lozano. Il messicano, dopo essersi accasciato a terra, fa segno di non farcela. Gattuso sceglie di sostituirlo con Kevin Malcuit.

Nel frattempo, arriva un altro cartellino giallo per gli azzurri: è la volta di Lobotka.