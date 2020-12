Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli, big match della 13esima giornata che si giocherà alle 20:45. Negli azzurri, Gattuso schiera Petagna in attacco e Politano sulla destra, con Lozano a sinistra. In mediana confermato Fabian, mentre in difesa gioca Maksimovic. Inzaghi, invece, perde Correa e al suo posto schiera Caicedo.

Queste le formazioni ufficiali: