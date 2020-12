Sky – La probabile formazione della Lazio: Inzaghi recupera un titolare, dentro il grande ex Reina

Domani sera, alle ore 20:45, sarà Lazio contro Napoli. I biancocelesti per risalire la china dopo diversi passi falsi, gli azzurri per riscattare una sconfitta immeritata contro l’Inter. Dopo l’allenamento odierno Simone Inzaghi recupera Francesco Acerbi quando la sua assenza era ormai data per certa. Il difensore della Nazionale giocherà a fianco di Luiz Felipe e Radu, davanti al grande ex Pepe Reina. Fuori Leiva e Parolo, a centrocampo ci saranno Milinkovic, Luis Alberto ed Escalante. Non ci sono cambi sulle fasce e in attacco. Questa la probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.