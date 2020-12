Arrivano indiscrezioni da Sky Sport sulla probabile formazione del Napoli, che domani sera scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio per il penultimo match del 2020. Senza Mertens, Insigne e Osimhen, Rino Gattuso si affiderà ad un attacco composto da Lozano, Zielinski e Politano (in vantaggio su Elmas, che eventualmente manderebbe El Chucky a destra), a supporto di Andrea Petagna. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1′ Fabian Ruiz, in pole su Demme, assieme a Bakayoko. Tra i pali ci sarà ancora Ospina con la solita difesa a quattro. Di seguito la probabile formazione completa:

(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.