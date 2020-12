Napoli, i convocati di Gattuso per la Lazio

Tramite una nota ufficiale, la SSC Napoli ha comunicato l’elenco dei convocati per il match di domani sera contro la Lazio. Assenti per infortunio sia Mertens che Osimhen, mentre Insigne non ci sarà per squalifica. Di seguito la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Llorente.