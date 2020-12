Ass. Borriello: “Grande progetto per il museo in onore a Maradona, vogliamo realizzare un polo che rappresenti il popolo…”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Boriello, è intervenuto poco fa a Radio Punto Nuovo per fare il punto sulle iniziative che coinvolgeranno la città nel breve periodo:

“Il nostro obiettivo è quello di far nascere Piazza Maradona, in Piazzale Tecchio; dovrà essere il luogo del Popolo, già una quindicina di articisti ci hanno chiesto di poter realizzare lì una statua per Diego. Con l’aiuto di De Laurentiis possiamo realizzare un polo con fermate della metro, stadio e speriamo anche il museo… Abbiamo avviato un crowdfunding che scadrà a febbraio. La scelta della statua avverrà in collaborazione con una commissione che rappresenterà la città, senza politici.

De Luca? Non è tifoso del Napoli, ma comunque deve essere rispettato ed ha un grande rapporto col presidente. Museo? Ci sono più opzioni sul tavolo, l’idea è quella di preparare il tutto non appena si potrà tornare a vivere alla normalità dopo la pandemia…”.