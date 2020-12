Sky – Incontro tra l’agente di Milik e il Napoli: le ultime sulla cessione del polacco!

Il mercatpo di gennaio dovrà risolvere una volta per tutte il caso Milik: il polacco è ormai fuori lista, non gioca dall’8 agosto e non è più nei piani degli azzurri, che lo vogliono cedere a gennaio.

Proprio per questo motivo, l’agente Pantak, rappresentante del polacco, è andato a Castel Volturno per cercare di trovare un accordo sulla situazione di Milik: come riporta Di Marzio sul suo sito, l’incontro è stato molto teso e non ha risolto la situazione.

Infatti, il Napoli rimane sulla valutazione di 15-18 milioni di Milik per gennaio, cifra che allontana molti club; dall’altra parte, tra il Napoli e Milik c’è anche in atto una causa per i diritti d’immagine.

Al momento, con queste cifre, è difficile cedere Milik a gennaio, dunque, se il Napoli non abbassa le pretese, c’è il serio rischio di perdere il polacco a parametro zero in estate.