Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, anche Hugo Maradona, il fratello di Diego, ha parlato volendo ricordare il suo e il nostro Diego; in particolare, Hugo ha voluto sottolineare un aspetto poco conosciuto e ignorato da tutti. Queste le sue parole:

“Sono ancora afflitto, incredulo e triste per la morte di Diego: non mi sembra ancora vero! Tutti sono rimasti colpiti dalla sua morte, pensate io che sono il fratello e che non lo vedevo da 2 anni. A me piace ricordare Diego non come Maradona, ma come Diego: Diego era mio fratello, era un grande amico, una grande persona. Mi tengo stretto questi ricordi così genuini e li difenderò da tutti quelli che infangano la memoria di mio fratello”.