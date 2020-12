Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live incentrata sul post partita di Inter – Napoli che ha visto la squadra di Gattuso crollare sul campo dei nerazzurri. Risultato beffardo l’1 a 0 al Meazza, è stata una gara a senso unico grazie all’incisività del Napoli che, sia per sfortuna che per qualche errore di troppo, ha perso 3 punti molto importanti per il suo cammino verso la vetta della Serie A.

Come di consueto sono stati analizzati i dati della gara come per esempio per quanto riguarda il possesso palla i partenopei hanno avuto il 59% contro il 41% degli uomini di Conte. 17 i tiri totali del Napoli contro i nerazzurri a quota 5. Questi sono solo alcuni dei dati riguardanti il match, per saperne di più circa le pagelle della serata, e per scoprire il top e flop, basta cliccare qui.

Ma è stata posta l’attenzione soprattutto sull’arbitraggio di Massa. Ieri l’arbitro di Imperia ha espulso Lorenzo Insigne per un ‘vaffa’ di troppo. Il calciatore ora rischia una sanzione importante ma il dubbio resta: è stata giusta la decisione di espellere il capitano del Napoli per un insulto? Per rivedere la moviola della caotica azione basta cliccare qui.

E proprio al termine della gara, Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista in merito alla decisione dell’arbitro e si è detto scioccato da quanto accaduto proprio perché “solo in Italia se mandi a cag*** l’arbitro vieni espulso. In Inghilterra ti dicono ‘fuck off’ e nessuno fa niente! Massa non ha capito il momento”.Ma Gattuso è stato una furia e ha continuato a difendere il suo capitano e i suoi giocatori a spada tratta. Per rileggere le parole di Gattuso basta cliccare qui.

Spazio anche all’analisi tattica a cura dei nostri esperti per poi ritornare ad affrontare la realtà: nella prossima gara 3 big saranno assenti e parliamo proprio di Mertens, Osimhen e Insigne. Preoccupano i tempi di recupero del calciatore belga ma dopo il comunicato della società sull’entità dell’infortunio si può tirare un sospiro di sollievo.

