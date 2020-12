Tuttosport – Napoli ora testa alla Lazio ma mancheranno tre big

Non solo la sconfitta, il Napoli di Rino Gattuso dovrà guardare anche alle assenze per il prossimo big match contro la Lazio. Oltre ad Insigne squalificato ed Osimhen ai box con ogni probabilità dovrà fare a meno anche di Mertens, come ci racconta Tuttosport: “Delusione per la sconfitta, rabbia per alcune decisioni di Massa, amarezza e preoccupazione per le condizioni di Dries Mertens e quello che aspetta il Napoli domenica, atteso da una trasferta delicatissima all’ Olimpico contro la Lazio (alle 20.45 nel posticipo) senza tutti i suoi attaccanti di grido, ovvero il belga, Insigne, espulso, e Osimhen (ad Anversa a curare l’ infortunio). Mertens si è fatto male al 10′ del primo tempo, quando, dopo aver tentato un cross dalla linea di fondo, si è accasciato a terra in lacrime. I replay hanno poi subito spiegato l’ accaduto, con l’ attaccante belga che ha messo male il piede sinistro dopo aver toccato il pallone – il secondo della sua partita – e fatto una torsione volante per cercare di trovare il miglior angolo possibile per il cross. Mertens, come detto, è rimasto per terra in lacrime, ha provato a rialzarsi dopo qualche minuti col sostegno del massaggiatore e del medico sociale azzurro, ma è subito caduto di nuovo per terra. Così è arrivato il cambio con Petagna (al 16′) e il giocatore è stato portato a braccio direttamente negli spogliatoio visibilmente dolorante. La prima diagnosi parla di distorsione alla caviglia sinistra, ma è forte il timore che possano essere interessati i legamenti della stessa caviglia. Lo si capirà solamente dopo gli esami strumentali a cui Mertens potrebbe essere sottoposto già oggi e che ovviamente chiariranno anche i tempi di recupero: la sensazione è che il 2020 di “Ciro” sia finito. E così è terminata nel modo peggiore la serata che aveva portato l’ uomo dei record (130 gol contro i 121 di Hamsik e i 115 di Maradona) all’ ottavo posto dei giocatori più presenti del Napoli (247 gare come un certo Ciro Ferrara); lui che in estate aveva detto di no proprio all’ Inter del suo amico Lukaku, decidendo di rimanere bandiera sotto il Vesuvio. Insigne non ci sarà con la Lazio per squalificato. Il capitano è stato espulso al 27′ della ripresa dall’ arbitro Massa per una parola fuori posto. Un insulto che secondo il giocatore e la panchina azzurra non è stato rivolto al direttore di gara da Insigne, ma Massa quello ha sentito. E ora l’ attaccante rischia anche più di una giornata di squalifica proprio per il suo status di capitano. Evidentemente il San Siro nerazzurro non porta bene a Insigne che qui, nel dicembre 2018, aveva subito la sua prima espulsione in Serie A: ieri è arrivata la seconda”.