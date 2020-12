La Gazzetta tuona: “Rigore giusto, rosso è più che commisurato”

L’edizione de La Gazzetta dello Sport di stamane ha analizzato gli episodi di Inter-Napoli.

Sull’episodio del rosso al capitano dei partenopei, si legge che: “L’ insulto non è una protesta e quindi se il rosso diretto, come confermato in tv da Rino Gattuso, è la conseguenza di un «Vai a fa…» di Insigne all’ arbitro Massa è più che commisurato“

Sul rigore: “Al 70′ Darmian anticipa Ospina che lo tira giù in area: èrigore, che Massa assegna giustamente all’ Inter e gli animi di Insigne e iìcompagni si scaldano, poi il rosso diretto contestato dal tecnico del Napoli“

Il Napoli esce deluso da San Siro, senza portare niente a casa.