Inter-Napoli – Brutta tegola per il Napoli di Gattuso che, dopo un quarto d’ora di match contro l’Inter, ha dovuto dire addio a Dries Mertens uscito in lacrime dal campo per un infortunio: forte distorsione alla caviglia sinistra. Sull’entità dell’infortunio si sa ben poco, tra pochi minuti Dries svolgerà tutti gli esami strumentali del caso e si avrà un quadro più chiaro della situazione. Lo riporta Radio Kiss Kiss Napoli.