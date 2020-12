CdS – Festa Inter, rabbia Napoli che avrebbe meritato di più

Il Napoli avrebbe meritato molto di più soprattutto sul piano del gioco ma purtroppo c’ha pensato l’arbutro a decidere le sorti di un match espellendo Insigne per proteste e senza dare la doppia ammonizione nè a Skriniar nè a Brozovic.

Il Corriere dello Sport analizza così il match: “La partita l’ha fatta il Napoli, ma i tre punti se li è presi l’Inter, ora a un passo dalla vetta e a +3 sulla Juventus fermata dall’Atalanta. Conte, alla quinta vittoria di fi la in campionato, può sorridere e ringraziare sia le parate di Handanovic sia la freddezza dal dischetto di Lukaku, ora capocannoniere della A: si è preso tre punti che non meritava perché Gattuso lo ha messo in seria diffi coltà anche quando è rimasto in dieci per la sciocca espulsione di Insigne. Il Napoli si è confermato squadra vera e capace di esprimere un bel calcio, ma la formazione nerazzurra, pur giocando peggio, ha vinto soff rendo e mostrando il carattere del suo allenatore. Ora è seconda in classifica e domenica, in caso di nuova frenata del Diavolo a Reggio Emilia, è pronta a mettere la freccia. L’eliminazione dalla Champions, distante appena una settimana, adesso fa meno male e pronunciare la parola scudetto ad Appiano magari non sarà più un reato.

VARIABILE LOZANO. L’andamento del primo tempo non aveva fatto immaginare un fi nale così amaro per Ringhio, che nei 45′ iniziali ha avuto un maggior possesso (59%) e ha concluso di più (8 volte contro 2). Gattuso ha scelto di difendersi con il 4-4-2 affi ancando Zielinski a Mertens, ko dopo una manciata di minuti a causa di un problema alla caviglia sinistra, per infastidire gli avversari e blindare le fasce, ma quando i suoi recuperavano il pallone l’impostazione diventava a tre, il polacco si accentrava e Insigne arretrava per fare il regista dalla sinistra, con Mario Rui addirittura attaccante esterno. Conte non si aspettava questa mossa e il triangolo formato da Skriniar, Darmian e Barella ha faticato a trovare gli automatismi per non permettere al capitano del Napoli di accendersi. L’Inter però non aveva solo un problema difensivo, ma anche in fase di possesso perché gli avversari non concedevano la profondità e schermavano le linee di passaggio per Lukaku. Il belga era fuori dalla gara, sempre raddoppiato e fermato, e senza di lui nel vivo l’Inter non aveva né gioco né soluzioni. I nerazzurri hanno provato a cercare un’alternativa alzando il pressing, nella speranza di recuperare il pallone più alti, ma il piano tattico ha dato eff etti modesti. Gli azzurri erano messi meglio: facevano circolare la sfera e cercavano di azionare Lozano, sempre alle spalle di Young e pericoloso quando puntava Bastoni. Il messicano ha sprecato un paio di occasioni potenzialmente buone e Martinez gli ha restituito il favore quando è stato liberato al centro dell’area da un errore di Koulibaly: ha avuto il tempo di controllare e di concludere, ma non ha trovato lo specchio. E’ stato quello il tiro più pericoloso dell’intero primo round anche perché i partenopei, abili nel tessere, ma non nel fi nalizzare, non hanno mai inquadrato la porta.

ROSSO INSIGNE, ROMELU-GOL. La ripresa ha avuto lo stesso spartito tattico, con il Napoli più coraggioso e spesso al comando. Handanovic ha fatto un miracolo su tacco di Insigne (al 69′ la prima conclusione degli ospiti nello specchio) e Gattuso ha avuto la sensazione di poter centrare il colpaccio, ma su un tiro smorzato di Sensi, entrato al posto dell’infortunato Brozovic, Darmian è arrivato per primo sulla palla vagante ed è stato steso da Ospina: calcio di rigore, giallo per il colombiano e soprattutto rosso per Insigne, che ha offeso Massa. Lukaku ha portato avanti l’Inter, ma il Napoli con Politano e Fabian Ruiz in campo ha trovato forze fresche per mascherare l’inferiorità numerica. Handanovic ha fatto altre due grandi parate su Politano e Di Lorenzo e Conte, che ha chiuso con il 5-4- 1 e appena 5 conclusioni contro le 18 avversarie, ha dovuto ringraziare anche il palo colpito da Petagna. Il Napoli avrebbe meritato di più, ma è stata l’Inter a festeggiare”.