LIVE – Preoccupano le condizioni di Mertens: i dettagli

Dopo il break per schiarirsi le idee tornano, sul manto erboso del San Siro, Inter e Napoli che sono rimaste sul risultato di 0 a 0 nella prima frazione di gioco.

Un primo tempo dove la squadra di Gattuso ha gestito bene la palla e ha creato un paio di azioni pericolose ma la partita stenta a decollare.

Inter che ha fatto preoccupare gli azzurri con l’occasione creata da Lautaro che spiazza Ospina ma non trova lo specchio della porta davvero per poco.

Seguiranno aggiornamenti nel corso del match per capire l’entità del danno dell’infortunio di Dries Mertens. Per ora pare si tratti di una distorsione ma si terranno d’occhio gli esami strumentali delle prossime ore per comprendere se sono stati coinvolti i legamenti.