Espulsione Insigne, arriva la risposta furiosa di Gattuso

Gennaro Gattuso a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter a San Siro:

“Cosa hai detto alla fine all’arbitro? Gli ho detto che 2 minuti prima dell’espulsione ha fatto i complimenti a Insigne e poi lo ha buttato fuori. Solo in Italia vedo queste cose. Il capitano non può essere buttato fuori perchè manda a quel paese l’arbitro dopo un rigore. Una parola può scappare, così si condizionano le partite. Io dovevo fare una partita sì e una no quando giocavo allora… Secondo me un vaffa.. dopo un rigore ci può stare, l’arbitro doveva avere l’intelligenza di capire. Insigne gli ha detto ‘vai a cagare’ , non lo nascondo, i miei giocatori non sono mai saltati addosso all’arbitro quindi è inutile dire che l’espulsione è arrivata dopo 30 secondi di proteste. Dovremmo far finta di niente per l’80%, ma non che ci svegliamo con la luna storta e buttiamo fuori i giocatori. Sono pentito di parlare di arbitri, so che e difficile il loro lavoro, però dico che in una partita così importante un arbitro d’esperienza è stato permaloso. Siamo una delle poche nazioni che butta fuori giocatori per queste cose. in Inghilterra dicono Fuck Off e non succede nulla”.

“Quando eravate in parità numerica vi siete accontentare di gestire? E’ stata partita tattica, l’Inter ha caratteristiche ben precise, appena è arrivata in area ci ha fatto male. Il Napoli ha fatto una grande partita, ha messo alle strette l’Inter. Meritavamo di più, resta la prestazione ma i gol bisogna farli!”.

Il commento di ringhio sulla partita “Primo tempo a livello tattico di grandi contenuti. Al secondo tempo l’Inter ci aspettava, con pressione ultra offensiva riuscivamo a fare le nostre giocate. Siamo riusciti a costruire a 3 grazie alla spinta di Mario Rui. Abbiamo sofferto poco, dobbiamo essere soddisfatti, ma abbiamo avuto tante palle gol”.

“Cos’ha Mertens? Una distorsione alla caviglia”.