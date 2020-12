Papu Gomez, con l’Atalanta è rottura: il Napoli si muove!

Il Papu Gomez è in rottura con l’Atalanta. Lo stesso argentino lo ha comunicato chiaramente sui social, ma anche Gasperini ha lasciato intendere ad un addio (“la società dovrà fare una scelta molto importante), considerate anche le non convocazioni del giocatore. Ora Gomez è in cerca di squadra. Tra le pretendenti, c’è anche il Napoli! La società azzurra pare si stia muovendo, ma la concorrenza non è poca. L’edizione odierna di Repubblica scrive e sottolinea un dato importante sul Papu-Nazionale argentina:

“Si evince che Gomez è rimasto isolato: non è più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che non vuole certo rafforzare la concorrenza in Italia, vedi Inter, Milan e Napoli che si stanno già muovendo. E se Gomez non gioca o se accetta un’offerta americana o araba, come quella dell’estate scorsa dall’ Al-Nassr (un triennale da 5 milioni netti l’anno, più del doppio dell’ ingaggio attuale), sparisce dalla nazionale argentina, quando il suo sogno è la Copa America a giugno. La solitudine del numero 10 spinge i suoi procuratori a chiedere un chiarimento alla società, prima della sosta natalizia. Il 15 febbraio, 12 giorni prima di Atalanta- Real, il Papu compirà 33 anni. Si sente già messo in croce. Ma i primi chiodi li ha piantati lui”.