MONDONAPOLI LIVE – Analisi di Napoli-Sampdoria, pagelle e rubrica tattica. Uno sguardo al big match Inter-Napoli e tanto altro!

Dopo il sorteggio in Europa League, Mondo Napoli Live è tornato a farvi compagni ieri sera sulle nostre piattaforme Facebook e Youtube.

La discussione ha visto come protagonisti i nostri ospiti in diretta sul post-partita di Napoli-Sampdoria: la rassegna dei Top e Flop del match ha poi lasciato spazio all’analisi individuale delle pagelle. Ecco in basso i voti di tutti gli azzurri, titolari e poi subentrati.

Tutti sono stati d’accordo nell’affermare che gli azzurri siano stati bravi a cambiare atteggiamento nella seconda parte della gara, con un elogio speciale anche a mister Gattuso per la tempestività delle sostituzioni.

Si è poi passati ai sedicesimi di Europa League: i nostri ospiti hanno affermato che dover affrontare il Granada possa essere agevole per gli azzurri. Poteva andare meglio, ma anche decisamente peggio.

Abbiamo poi analizzato anche un dato significativo sui rigori concessi al Napoli nelle ultime tre stagioni: poca “furbizia”, secondo chi è intervenuto in diretta, è uno dei motivi che relega il Napoli tra le squadre con meno rigori conquistati. Ecco la grafica:

Il momento clou di ogni post-partita è poi giunto con l’analisi della rubrica tattica condotta ieri sera dal nostro Gaetano Formisano. Potete vedere il nostro video sulla nostra pagina Facebook di Mondo Napoli e a breve anche su Youtube.

Infine, prima di chiudere la diretta, i nostri colleghi in live si sono interrogati su chi dovesse scendere in campo contro l’Inter nel turno infrasettimanale. Rivediamo insieme l’undici probabile del match: probabili le riconferme di Zielinski trequartista e Mertens punta centrale!

