Ci sono oramai (almeno) cinque uomini per tre maglie in casa Napoli e a San Siro, domani sera, non avendo Osimhen, Gattuso dovrà sistemarsi dinnanzi al proprio specchio e decidere come interpretarla: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Mertens là davanti, nel suo habitat naturale, sembrano chiaramente in vantaggio, racchiudono ognuno per sé la sintesi d’una vocazione collettiva, un’idea o magari rappresentano semplicemente il detonatore di questo Napoli a prova di bomber.

Petagna e Politano, dunque, dovrebbero essere gli indiziati a partire dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport