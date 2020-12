Antonio Conte, tecnico dell‘Inter, ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Napoli di domani sera allo Stadio San Siro:

“Affrontiamo una squadra con la nostra stessa voglia di rendersi protagonista, il Napoli è una squadra che ha sempre lottato per i vertici con la Juventus negli ultimi anni, tranne lo scorso anno dopo una battuta d’arresto, e lì siamo subentrati noi. Dalla sfida di domani potremmo trarre risposte importanti, lavorando con continuità e non abbattendoci dopo le sconfitte. Migliore attacco? Si, ma stiamo concedendo un po’ di più in difesa, serve equilibrio. Gli infortunati stanno lavorando sereni: Sanchez ha un problema all’adduttore e domani quasi sicuramente non ci sarà, così come Vidal. Chi avrà possibilità di esserci sarà Hakimi, che sta recuperando molto bene. C’è grande equilibrio ai vertici della classifica, dobbiamo lottare in ogni gara per fare bottino pieno perché tutti vogliamo vincere, nonostante da nove anni vinca sempre una sola squadra”.