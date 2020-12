Continua lo scandalo per l’esame di italiano falsificato per l’attaccante uruguayano, Luis Suarez. Secondo quanto riportato da Ansa e successivamente anche da Alfredo Pedullà, la rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, si è dimessa oggi dal suo incarico. La decisione, comunicata stamane al ministro Gaetano Manfredi, è stata presa in seguito alla sospensione per otto mesi a carico della stessa rettrice in seguito alle indagini condotte sul caso Suarez.