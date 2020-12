Anche stasera MondoNapoli Live torna in diretta e vi fa compagnia; dopo la grande diretta nei sorteggi di Europa League, noi torneremo in diretta dalle 21 su Facebook e su YouTube.

In particolare, partiremo dall’avversaria del Napoli in questi sorteggi di Europa League, la squadra che dovremo affrontare ai sedicesimi: il Granada.

In seguito, parleremo della vittoria di ieri contro la Sampdoria, vittoria che porta sicuramente la firma di Gattuso e che mantiene il Napoli nelle posizioni di alta classifica, a -4 dal Milan di Pioli.

Inoltre, i nostri esperti parleranno delle sostituzioni, a dir poco indovinate, di Lozano e Petagna, che hanno cambiato la partita: si parlerà del ruolo in rosa di questi due calciatori e dell’importanza dei cambi di Gattuso.

Infine, sarete anche voi i protagonisti. infatti, tornerà anche il filo diretto. Vi basta chiamare al 347 102 3404 e farci tutte le domande che volete!

