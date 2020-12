Fumata bianca per il rinnovo del contratto di Gattuso con il Napoli. Le parti, che si sono venute incontro anche sull’annosa questione delle clausole che il tecnico non gradirebbe, hanno trovato un accordo, come confermato anche da De Laurentiis e Giuntoli. Rino firmerà per altri due anni, con scadenza del contratto che slitterebbe al 2023. Società ed allenatore hanno trovato un’intesa di massima e l’annuncio ufficiale del prolungamento può arrivare a breve. Lo riporta Sky Sport.