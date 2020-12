Il Napoli vince, convince a metà, ma ottiene 3 punti fondamentali contro la Sampdoria: 3 punti frutto dei cambi di Gattuso e degli innesti di Lozano e Petagna.

Primo tempo compassato da parte del Napoli, che fa fatica a trovare spazi e fa un palleggio molto sterile che non impensierisce la Sampdoria che in ripartenza, una delle sue specialità, trova il goal del vantaggio con Jankto, che fredda un colpevole Meret sul suo palo.

Gattuso, insoddisfatto con la squadra, decide di cambiare ad inizio ripresa con Politano e Fabian fuori per Petagna e Lozano dentro: i due innesti siglano i due goal e fanno la differenza, soprattutto Lozano, che sfonda sulla fascia e mette in difficoltà Augello.

Dopo il goal del vantaggio, gli azzurri non rischiano nulla, se non con un tiro da fuori parato da Meret, e hanno pure due occasioni per siglare il 3-1 , ma va bene così.

Il Napoli vince ancora e si porta al terzo posto a 23, a meno 3 lunghezze dal Milan.