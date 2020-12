Inizia il secondo tempo di Napoli-Sampdoria; i doriani sono in vantaggio per 1-0 grazie al goal di Jankto, ma, in generale, gli ospiti stanno meritando il risultato e il vantaggio.

Il Napoli deve sicuramente cambiare spartito e mettere più cattiveria in campo e nella pressione se vuole recuperare la partita e riportare il risultato dalla sua parte.

Gattuso, per cambiare atteggiamento, fa entrare Petagna e Lozano per Fabian Ruiz e Politano