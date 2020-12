Il Napoli pareggia e riporta il risultato in equilibrio: Lorenzo Insigne recupera palla al limite dell’area della Sampdoria, allarga per Mertens che mette un cross in mezzo per il colpo di testa di Lozano.

Ottimo impatto di Lozano sul match, ma in generale il Napoli sembra essere più cattivo, anche se manca ancora precisione e velocità nel palleggio.

Comunque, ottime risposte dal Chucky, che si conferma capocannoniere del Napoli in questa stagione.