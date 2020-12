Infortunio Osimhen, l’obiettivo del Napoli è riaverlo al top per gennaio

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, per Victor Osimhen ci sono state delle complicazioni per quanto riguarda il suo infortunio. Il nigeriano è fermo da metà novembre per una lussazione alla spalla rimediata in nazionale, ma i tempi di recupero si sono piano piano allungati ed ora c’è la possibilità che rientri direttamente nel 2021 per non rischiare eventuali ricadute. Ci sono state delle complicazioni dopo la lussazione anteriore alla spalla destra, con danni a tre nervi del braccio. L’obiettivo del Napoli è averlo al massimo della forma per metà gennaio, quando ci sarà anche la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.