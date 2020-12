Gennaro Gattuso, dopo la solita intervista a Sky, ha parlato anche in conferenza o meglio doveva parlare anche in conferenza stampa, come è da rituale dopo ogni partita.

Invece, Gattuso non ha rilasciato nessuna dichiarazione in conferenza: ciò perché, per via delle restrizioni Covid, solo i giornalisti Rai sono autorizzati a parlare in sala conferenze per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

Dunque, dopo aver visto che non c’era nessuno in conferenza, Gattuso ha lasciato la sala con l’addetto stampa Lombardo senza dire una parola.