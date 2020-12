Gattuso non è soddisfatto del gioco del Napoli: evidenziato un limite

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso non sarebbe soddisfatto del gioco espresso dal Napoli fino a questo momento. Nonostante un secondo posto conquistato sul campo in queste prime 10 partite di campionato (9 giocate dagli azzurri) ed il passaggio ai sedicesimi di Europa League da prima del girone, l’allenatore calabrese non è ancora soddisfatto della sua squadra, soprattutto da un punto di vista caratteriale, con Gattuso che vede poca determinazione nei suoi ragazzi e vorrebbe provare a cambiare già a partire da oggi contro la Sampdoria.