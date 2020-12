Mentre è al lavoro per provare a piazzare Fernando Llorente nell’immediato, il Napoli guarda anche al futuro. Come riporta Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno pianificando il riscatto di Tiemouè Bakayoko, che per adesso ha convinto tutti, dal primo all’ultimo, compreso il suo allenatore, Rino Gattuso. Il francese è arrivato in prestito secco nel calciomercato estivo, ora bisognerà trovare un accordo con il Chelsea sulla formula del riscatto.