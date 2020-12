In vista del vertice tra il Governo e le regioni in programma quest’oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito gli step fondamentali della campagna di vaccinazione anti-Covid:

“Nel mese di gennaio partirà la campagna di vaccinazione, mi auguro che si svolga in contemporanea in tutta Europa. Il 29 verrà dato il via al vaccino Pfizer, e lì inizierà anche l’Italia. Spero che nel continente sceglieranno tutti lo stesso giorno di partenza, è questa la proposta fatta da noi. In primavera-estate arriveremo al ‘cuore’ delle vaccinazioni, intanto ogni Regione deve fornire in tempi brevissimi il numero dei primi soggetti che vi si sottoporranno”.