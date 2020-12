Sky – Napoli-Samp, la probabile formazione azzurra: pronti 5 cambi

Il Napoli si prepara ad affrontare la Sampdoria, domani alle ore 15, per la prima gara in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione azzurra, con Gattuso che, senza Osimhen (clicca qui per approfondire), è pronto ad effettuare 5 cambi:

“In attacco, vista l’assenza di Osimhen, ci sarà ancora Dries Mertens come centravanti. A supporto del belga giocheranno sicuramente Insigne e Zielinski, a destra è staffetta tra Politano e Lozano, con l’ex Inter in vantaggio. A centrocampo con tutta probabilità riposerà Baklayoko, pronti Demme-Fabian. In difesa torna Manolas al fianco di Koulibaly, si potrebbe vedere Ghoulam dal primo minuto con Di Lorenzo sulla fascia opposta. Tra i pali sarà il turno di Alex Meret“.