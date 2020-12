MONDO NAPOLI LIVE – Commenti post Napoli-Real Sociedad, pagelle e possibili insidie ai sedicesimi! Rubrica tattica e tanto altro ieri in diretta..!

Si è conclusa un’altra grande puntata di Mondo Napoli Live, ieri sera alle 21 sulle nostre piattaforme Facebook e Youtube.

Come sempre, ci avete seguito in tanti: i nostri esperti hanno analizzato il pareggio contro la Real Sociedad e la qualificazione nel girone da primi. Le pagelle hanno poi anticipato l’analisi dettagliata dei top e i flop del match hanno lasciato spazio alle considerazioni personali: Zielinski e Maksimovic sono stati scelti dalla nostra redazione come migliore e peggiore in campo.

Tutti gli esperti in diretta sono stati d’accordo nel dire che il Napoli abbia meritato il primato in classifica, in un girone tra i più difficili della prima fase a gironi di Europa League.

In seguito, si sono poi analizzate le possibili avversarie che potrebbero capitare agli azzurri dopo i sorteggi di lunedì. Da evitare su tutte tre “big”: Salisburgo, Lille e Benfica. Diverse le squadre che, invece, potrebbero far comodo al Napoli. Le vediamo qui in basso:

Dopo aver dibattuto ampiamente sul tema Europa League, la palla è passata al nostro Gaetano Formisano: quest’ultimo ha sviluppato la nostra consueta analisi tattica, spiegando quali sono stati i punti a favore e a sfavore degli azzurri nel match europeo.

La nostra diretta si è conclusa con la parte dedicata all’Angolo del Bet con protagonista Alessandro Pone: ecco in basso la schedina preparata dal nostro collega.

