La Repubblica – Napoli-Sampdoria: Politano torna tra i titolari ed altri 3 cambi

L’edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio a Napoli-Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, Gattuso dovrebbe schierare dal primo minuto Politano, al posto di uno stanco Lozano. Tornano Hysaj e Rrhamani tra i convocati e, secondo il quotidiano, gli azzurri giocheranno con Meret in porta. Altri cambi, riportati dal la Repubblica, sono Manolas in difesa al posto di Maksimovic e Demme al posto di Bakayoko. Invece, secondo il giornale, Zielinski sarà ancora tra i titolari dopo le fantastiche prestazioni nelle ultime partite.