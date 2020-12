Da Castel Volturno – Il report dell’allenamento odierno, terapie e palestra per Osimhen

E’ di pochi minuti fa il report dell’allenamento da Castel Volturno, con Gattuso che a breve scoglierà le riserve sui convocati disponibili per il match di domani con la Sampdoria. Di seguito le ultimissime:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria per la undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2 il gruppo ha svolto torello ed esercitazione tattica per reparti.

Successivamente seduta di passing drill e chiusura con lavoro tattico di squadra. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen”.