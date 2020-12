Borriello: “Pronti altri cambiamenti in nome di Maradona. Napoli-Boca per inaugurare lo stadio”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime notizie sullo nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Le sue parole:

“Solo Maradona poteva riuscire ad accelerare i tempi della burocrazia: era una volontà di tutta la città. La prossima settimana inoltre ci sarà un Consiglio Comunale solenne nel ricordo di Diego. Al Museo Filangieri, nel cuore della città, nascerà il Museo del Ricordo. Anche Piazzale Tecchio potrà essere rinominato Piazzale Maradona”.

“Lo Stadio Maradona verrà inaugurato con un evento sportivo in primavera, o comunque quando sarà possibile avere il popolo allo stadio. I tecnici sono già al lavoro per il museo all’interno dello stadio, le idee ci sono. Per quanto riguarda l’evento per l’inaugurazione potrà esserci un’amichevole tra Napoli e Boca Juniors, ma vogliamo coinvolgere anche Argentinos Junior e inviteremo anche la Nazionale Argentina”.