MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo oggi con il doppio appuntamento del venerdì

Dalle ore 18, con la puntata legata al fantacalcio, incomincerà la lunga serata con MondoNapoli Live.

Infatti saremo in diretta al suddetto orario ma anche alle ore 21, per commentare insieme il pareggio per 1-1 tra Napoli e Real Sociedad, che ha garantito qualificazione e primato agli azzurri.

Alle ore 18 i nostri esperti si occuperanno di consigliate a tutti voi il miglior 11 titolare da schierare in questa giornata di fantacalcio, che comincerà alle ore 20:45 con Sassuolo-Benevento.

Invece alle ore 21 commenteremo insieme a voi la partita di ieri, analizzando migliori in campo, pagelle, esperimenti tattici e non solo: parleremo anche del sorteggio di lunedì 14 (ore 13) in cui conosceremo l’avversario del Napoli ai sedicesimi di finale.

Non mancate!

