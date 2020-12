Sky – Riccio: “Oggi non era facile ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ecco cosa faremo da domani”

“Il girone era difficile e lo sapevamo, in tutte le gare serviva abnegazione e forza. Oggi come in tutte le altre gare lo abbiamo fatto e ci è andata bene. Già domani mattina ritorneremo a lavorare, sia sul piano tecnico che su quello mentale; per noi l’aspetto psicologico è importante e non possiamo prescindere da questo. Piotr Zielinski ci sta rendendo orgogliosi, sta tornando quello che tutti conosciamo; lo abbiamo perso per un mese ma ora è quello di prima. Stiamo lavorando molto sull’atteggiamento difensivo, anche con i giocatori che non sono di reparto – a partire dagli attaccanti – tutto si basa sul possesso palla e sul pallino del gioco, noi partiamo sempre da un possesso palla di qualità, che costringe gli avversari ad abbassarsi. Non eravamo contenti all’inizio con quella sconfitta contro l’Az, e i risultati successivi a quella partita ci hanno spinti a lavorare per migliorare certi atteggiamenti, e anche domani ricominceremo su questa strada.”

Così ai microfoni di Sky Sport, Gigi Riccio (vice di Gattuso) ha commentato il passaggio del turno da primi e la partita contro la Real Sociedad.