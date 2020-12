Sky – Fabian Ruiz: “Contenti per l’obiettivo raggiunto, vi spiego il mio ruolo”

“Siamo molto contenti, contanti di essere primi. Era un gruppo difficile, avevamo affrontato squadre come Real Sociedad e Az, anche il Rijeka non era semplice da affrontare. Penso che quest’anno alcuni nostri problemi sono dietro, dobbiamo gestire le partite, stare sul pezzo e imparare a soffrire. Oggi siamo primi questa è la strada giusta, speriamo di raggiungere obiettivi importanti alla fine della stagione. Io gioco dove il mister mi chiede di giocare, è vero che amo andare in avanti e provare la conclusione, ma se mi viene chiesta la copertura e di palleggiare io faccio quello. Gattuso non si è arrabbiato, siamo primi e questo importa, poi il risultato è meritato.“

Così ai microfoni di Sky Sport, Fabian Ruiz ha commentato il passaggio del turno da primi e la partita contro la Real Sociedad.