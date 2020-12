Il Napoli prova a rispondere alla Real Sociedad; gli azzurri, dopo la sofferenza dei primi 20 minuti, escono fuori e provano a costruire occasioni.

In particolare, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bakayoko ha avuto una buona palla goal, ma il suo tiro è finito sull’esterno della rete. Calcio d’angolo inesistente, in quanto l’arbitro non ha visto un chiaro fallo da ultimo uomo su Lozano che poteva indirizzare il match.