Sono passati 25 minuti dall’inizio della gara e il cannovaccio del match non cambia: la Real Sociedad continua ad avere il comando della gara, ma continua ad essere sempre più pericolosa.

Infatti, gli spagnoli hanno avuto 2 chiare occasioni da goal; prima, Januzaj è scappato sulla destra, mette per Portu che appoggia per William Josè dal limite, che costringe Ospina a una grande parata.

Invece, su una lettura completamente sbagliata di Maksimovic, William Josè conduce un 2 vs 1, mette in mezzi per Portu che a porta vuota sbaglia e mette fuori.