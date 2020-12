Sarà la prima gara per gli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona, un’emozione unica per i ventidue calciatori che scenderanno in campo.

Ci sarà un dodicesimo uomo, presumibilmente, a guidare gli azzurri verso la qualificazione. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Napoli -Real Sociedad diventa la prima partita ufficiale nello stadio “Diego Armando Maradona” che un giorno finirà per travolgere la memoria e trascinerà in un gorgo in cui ogni dribbling diventerà frammento del vissuto di una città lacerata”.

Il quotidiano rievoca anche il ricordo della prima apparizione al San Paolo del Pibe de Oro: “Il 5 luglio dell’ 84, quando arrivò e mise piede su quel prato che probabilmente neanche lui avrebbe potuto sospettare che gli sarebbe appartenuto totalmente, gli bastò sussurrare due parole a quegli ottantamila.”

Sembra essere passata una vita, in realtà i napoletano ricordano quel giorno come se fosse ieri.