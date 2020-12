Rino Gattuso starebbe pensando a tre cambi rispetto alla gara con il Crotone, è quanto si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Le novità in questione dovrebbero riguardare, in particolare: “Maksimovic per Manolas in difesa, Fabian per Demme a centrocampo e Mertens per Petagna in attacco”.

Gli undici completi secondo il quotidiano sportivo dovrebbero essere questi: “La formazione, dicevamo: Ospina in porta, ancora lui e non Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui nella linea a quattro difensiva. Fabian, Bakayoko e Zielinski a galleggiare tra la mediana e la trequarti. Lozano, Mertens e Insigne in attacco.”

Non stravolgimenti veri e propri, dunque, per mister Gattuso. Pochi cambi per garantire solidità e certezze.