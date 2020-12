RILEGGI LIVE – Gattuso: “Girone difficile, domani sarà dura!” Zielinski: “Mi sento bene, sul ruolo…”

Lo scambio di documenti per il rinnovo a che percentuale è?: “Da me si dice ‘Fatevi e cazz vuost’. A parte le battute, stanno controllando, vediamo… Zielinski si esprime meglio nel ruolo di trequartista? Può fare tutto, quello e la mezz’ala. Ha grandi qualità. ha avuto delle difficoltà a casa del Covid-19. Vediamo se domani gioca e in che ruolo lo farà. Domani sarà molto dura, servirà una grandissima partita in entrambe le fasi”.

Domani sarai il primo allenatore ad entrare nello stadio Diego Armando Maradona: “Per me è un’emozione e una responsabilità anche per l’importanza della partita di domani. Diego merita tanto per quello che ha fatto per Napoli e per il Napoli. Sara un grande onore per noi, sono il primo allenatore ad entrare nello stadio col nome nuovo. Anche per la squadra sarà un grande onore, sentiamo la pressione”.

Ha parlato di mentalità, cosa manca ancora al percorso di crescita? Insigne lo vede più sorridente? “Insigne non deve sorridere perché fa gol, ma perché è un piacere venire a Castel Volturno ad allenarsi. Con lui ho un rapporto vero e schietto, sa che c’è bisogno di comportarsi in un certo modo. Sta crescendo e per questo mi sono permesso di dire ciò che ho detto la settimana scorsa. Sono contento per come sta crescendo, per questo deve essere sempre impeccabile in tutto quello che fa. Siamo soddisfatti per la qualità del gioco. Quando non troviamo le nostre giocate, dobbiamo migliorare nello stare lì e non andare fuori di testa. Questa per me è la mentalità di cui parlo”.

Dopo un anno a Napoli, a che percentuale è il suo lavoro? Come si sente Fabian Ruiz? “Fabian sta bene, ha svolto tutto l’allenamento col gruppo. Dopo un anno siamo soddisfatti del lavoro fatto. Abbiamo a disposizione una squadra forte ed eravamo convinti già dal primo giorno che era la squadra perfetta per come vediamo noi il calcio. Abbiamo fatto sicuramente buone cose”.

14.05 – Ora tocca a Gattuso. Si aspettava di arrivare all’ultima gara per la qualificazione e cosa pensa dell’accaduto di ieri a Parigi. “Bisogna trovarsi di fronte alla problematica di ieri. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti e ieri lo è stato. Sicuramente non è stato una bella pagina di calcio. Si, mi aspettavo che sarebbe stato un girone difficile. Squadre bene organizzate, anche il Rijeka ha creato difficoltà a tutti. L’AZ e la Sociedad sono rose molto competitive. Quest’anno la Real è imbattuta e questo vuol dire che è una squadra fortissima. Domani ci giochiamo il primo obiettivo stagionale ma sappiamo che sarà dura”.

Come l’avete preparata la gara contro una Sociedad molto pericolosa? “L’abbiamo preparata bene, sappiamo che gli avversari sono forti. Stanno facendo bene in campionato e sicuramente sarà importante per loro così come per noi. Speriamo di vincere”.

Avete acquisito la consapevolezza che il mister chiede e qual è l’umore del gruppo? “Abbiamo fatto bene, abbiamo una rosa ampia e di qualità. Speriamo di fare belle cose quest’anno, domani sarà importante. L’abbiamo preparata bene e cercheremo di passare il turno”.

A che punto ti senti dal punto di vista della condizione? “Mi sento bene, partita dopo partita la mia condizione si migliorerà”.

Parla Zielinski: “Anno della consacrazione? Cercherò di dare sempre il massimo, ovunque il mister mi schieri in campo. Penso che nelle ultime partite da trequartista ho giocato bene e spero di fare sempre meglio”.

