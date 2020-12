Tuttosport – Ferlaino parla delle polemiche su Maradona: “Che lascino in pace Diego! Spero abbia speso tutti i suoi soldi”

Giorni tristi quelli che hanno seguito la scomparsa di Diego Armando Maradona. Tutto il mondo ha omaggiato come meglio poteva la Leggenda argentina, ma non sono mancate diverse polemiche. Su queste è tornato colui che lo portò a Napoli, l’ex presidente storico Corrado Ferlaino a Politica nel pallone, trasmissione di Emilio Mancuso in onda ogni lunedì su Gr Rai Parlamento. L’edizione di Tuttosport scrive a riguardo:

“Sono trascorsi tredici giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e molti altri ne passeranno ancora, prima che il tempo lenisca il dolore, se il tempo ci riuscirà. Lo confermano le parole di Corrado Ferlaino, l’uomo che Diego ha portato a Napoli e assieme a Diego ha firmato un’ epopea unica e per ciò stesso storica. «Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Maradona. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile, essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ho ricevuto la notizia della sua morte. La vita è questa e, anche se bisogna abituarsi al fatto che non ci sia più, la tristezza e la malinconia in questi giorni sono sempre con noi».

Quanto varrebbe oggi il cartellino di Diego che lei pagò 13 miliardi e 500 milioni di lire? «Più del prezzo di Messi o di Neymar, anche 400 milioni di euro. Ma uno come Diego non avrebbe prezzo. Io, all’epoca lo pagai quel la cifra, nonostante a stento fossi riuscito a saldare gli stipendi dei giocatori del Napoli. Ma Diego mi ha ripagato di ogni sforzo». Dopo che il Più Grande è stato sepolto, dall’Argentina hanno cominciato a rimbombare gli echi delle beghe per l’eredità, le liti fra i parenti, per non dire della spazzatura lanciata da avvoltoi e sciacalli che anche in Italia si sono eretti a giudici della vita di Diego. E a Baires c’è chi addirittura parla di una riesumazione della salma del fuoriclasse che verebbe richiesta da una delle parti in causa nella squallida partita che si giocherà nei tribunali. Ferlaino picchia duro: «Che lascino in pace Maradona, che lo lascino riposare in pace, finalmente. Diego merita solo amore e rispetto. Il denaro? A noi napoletani non interessano queste faccende. Anzi, sa che cosa le dico? Spero non ci sia un soldo, spero che Diego li abbia spesi tutti»”.